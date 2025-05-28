65 человек пострадали при наезде во время парада «Ливерпуля». Водитель пытался проехать за скорой, ему вменяют покушение на убийство и вождение в состоянии наркотического опьянения

Стали известны детали ДТП во время чемпионского парада «Ливерпуля».

В понедельник автомобиль врезался в толпу болельщиков «Ливерпуля » во время праздничного парада в честь победы команды в Английской премьер‑лиге. Вскоре полиция сообщила, что подозреваемый – 53-летний белый британец, при этом происшествие не связывают с терроризмом.

BBC сообщает, что в результате инцидента пострадали 65 человек, 11 из них по-прежнему остаются в больнице.

«Предполагается, что водитель автомобиля Ford Galaxy, ставший виновником инцидента, смог проехать за машиной скорой помощи до Уотер-стрит после того, как ограждение на дороге был временно снято, чтобы бригада скорой помощи могла оказать помощь человеку с подозрением на сердечный приступ.

Не было никаких данных, которые позволяли бы предположить, что инцидент такого рода мог произойти, и, как мы заявляли ранее, происшествие не рассматривается как акт терроризма», – сказала помощница главного констебля Мерсисайда Дженни Симс.

Сообщается, что водитель автомобиля был задержан по подозрению в покушении на убийство, а также в опасном вождении и нахождении за рулем в состоянии наркотического опьянения.