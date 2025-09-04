80-летний Моратти выписан из реанимации после пневмонии. Экс-глава «Интера» дышит самостоятельно и восстанавливается в больнице
Массимо Моратти перевели из реанимации после пневмонии.
27 августа бывший владелец и президент «Интера» попал в реанимацию и был интубирован из-за проблем с дыханием. Его состояние определялось как не критическое, но тяжелое.
Моратти покинул отделение интенсивной терапии, продолжая восстановление в больнице после перенесенной пневмонии, сообщает Football Italia.
Как подтвердила семья итальянца, с субботы он уже дышит самостоятельно.
В мае Моратти исполнилось 80 лет.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
