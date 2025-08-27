80-летний Моратти попал в реанимацию из-за пневмонии. Экс-глава «Интера» в тяжелом состоянии, его интубировали
Массимо Моратти госпитализирован из-за пневмонии.
Бывший владелец и президент «Интера» попал в реанимацию и был интубирован из-за проблем с дыханием, сообщает La Gazzetta dello Sport. Его состояние не критическое, но тяжелое.
В мае Моратти исполнилось 80 лет.
«Щедрость Моратти выходила за рамки здравого смысла». Он вернул «Интер» на вершину
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости