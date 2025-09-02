Александр Жуков: «В РПЛ многовато легионеров. Нужно давать возможность играть молодым нашим. «Локомотив» и ЦСКА делают ставку на воспитанников и успешно выступают»

Александр Жуков заявил, что РПЛ слишком много легионеров.

«Нужно больше давать возможность играть нашим молодым футболистам. У нас многовато легионеров. Особенно когда восемь иностранцев играют на поле.

Понятно, что клубы отрицательно относятся к этой идее. Но мы видим очень хорошие примеры: «Локомотив » и ЦСКА делают ставку на своих воспитанников, российских молодых футболистов, и успешно выступают в чемпионате.

У «Зенита » очень сильный и сбалансированный состав, там есть сильные российские футболисты, поэтому, думаю, они справятся с меньшим количеством легионеров. Но там есть долгосрочные контракты. Поэтому перед введением более жесткого лимита надо взвешивать и анализировать, как это все выглядит», – сказал первый заместитель председателя Госдумы и болельщик «Спартака».