Тренер Иордании: «Сборная России — сильная команда. Но и нам есть что противопоставить: рассчитываем на габаритных защитников, качественных нападающих»

Тренер сборной Иордании высказался в преддверии товарищеского матча с Россией.

Игра пройдет сегодня на «Лукойл Арене».

— Настрой команды сыграет большую роль. У нас было много травм и проблем, которые мешали развиваться. Но мы сумели их преодолеть и попали на чемпионат мира. Все это — заслуга наших игроков.

— Как вас приняли в России?

— Встретили хорошо. Сборная России — сильная команда. Но и нам есть что противопоставить: рассчитываем на своих габаритных защитников, качественных нападающих. Этот матч — один из этапов подготовки Иордании к чемпионату мира. Ждем игру, чтобы получить хороший опыт, – сказал Джамал Селлами.