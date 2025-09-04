Тренер Иордании: «Сборная России — сильная команда. Но и нам есть что противопоставить: рассчитываем на габаритных защитников, качественных нападающих»
Тренер сборной Иордании высказался в преддверии товарищеского матча с Россией.
Игра пройдет сегодня на «Лукойл Арене».
— Настрой команды сыграет большую роль. У нас было много травм и проблем, которые мешали развиваться. Но мы сумели их преодолеть и попали на чемпионат мира. Все это — заслуга наших игроков.
— Как вас приняли в России?
— Встретили хорошо. Сборная России — сильная команда. Но и нам есть что противопоставить: рассчитываем на своих габаритных защитников, качественных нападающих. Этот матч — один из этапов подготовки Иордании к чемпионату мира. Ждем игру, чтобы получить хороший опыт, – сказал Джамал Селлами.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
