Григорян о сборной Иордании: «Примитивный футбол, мяч медленно циркулирует. Состав ротируется минимально, внутри атмосфера семьи, это часто бывает в средненьких командах»

Александр Григорян охарактеризовал сборную Иордании.

Сборная России примет команду Иордании 4 сентября в рамках BetBoom товарищеского матча.

«Очень скромная сборная, которая играет в достаточно примитивный футбол. Даже с равными себе соперниками большую часть игры строит философию в атаке на простоте. Мяч достаточно медленно циркулирует, схема 3-4-3, но, как правило, это превращается в 5-4-1.

Видно, что состав ротируется минимально, внутри царит атмосфера семьи. Это часто бывает в таких средненьких командах, когда сборная как семья бьется в каждом матче», – сказал бывший тренер «СКА Хабаровск».