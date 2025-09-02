Григорян о сборной Иордании: «Примитивный футбол, мяч медленно циркулирует. Состав ротируется минимально, внутри атмосфера семьи, это часто бывает в средненьких командах»
Александр Григорян охарактеризовал сборную Иордании.
Сборная России примет команду Иордании 4 сентября в рамках BetBoom товарищеского матча.
«Очень скромная сборная, которая играет в достаточно примитивный футбол. Даже с равными себе соперниками большую часть игры строит философию в атаке на простоте. Мяч достаточно медленно циркулирует, схема 3-4-3, но, как правило, это превращается в 5-4-1.
Видно, что состав ротируется минимально, внутри царит атмосфера семьи. Это часто бывает в таких средненьких командах, когда сборная как семья бьется в каждом матче», – сказал бывший тренер «СКА Хабаровск».
Источник: «Матч ТВ»
