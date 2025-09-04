Вальверде дисквалифицирован на 4 матча Ла Лиги за споры с судьей и неуважительность – тренер «Атлетика» аплодировал арбитру после игры с «Бетисом»

Эрнесто Вальверде дисквалифицирован на 4 матча Ла Лиги.

Такое наказание тренер «Атлетика» получил по итогам гостевой игры 3-го тура с «Бетисом » (2:1).

Два матча Вальверде пропустит из-за споров с судьей Исидро де Мерой и еще две игры – из-за неуважительного отношения к арбитру: тренер аплодировал ему, покидая поле.

Также за неподобающее поведение на 3 матча дисквалифицирован находившийся на скамейке запасных вратарь «Атлетика » Алекс Падилья , который в знак протеста бросил мяч на поле.