Мина о переходе в «Барсу»: «Был вариант с «Реалом», но я хотел именно туда. За 7 месяцев Вальверде поговорил со мной лишь в первый день»

Йерри Мина вспомнил, как предпочел «Барселону» «Реалу».

Колумбийский защитник перешел в каталонский клуб зимой 2018 года.

«Был вариант и с «Реалом», но я хотел именно «Барселону». Я приехал, и Вальверде поговорил со мной только в первый день. За семь месяцев он больше не сказал мне ни слова, и хотя мы выиграли Ла Лигу и Кубок, я играл мало, а еще получил травму стопы после фола Ракитича на тренировке.

Я захотел уйти из «Барселоны», хотя фанаты меня обожали, я хотел играть. Мне позвонил Моуринью, который тогда был в «Манчестер Юнайтед». Он сказал: «Если ты в форме – будешь играть». Но мне нужно было восстановиться.

Марку Силве удалось убедить меня перейти в «Эвертон». Это были прекрасные 5 лет, у меня был Анчелотти – великий тренер. Мы хорошо начали, потом сразу пятеро получили травмы. Но какая же прекрасная Премьер-лига», – сказал защитник «Кальяри».