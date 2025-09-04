«Спартаку» повезло с Жедсоном. Очень качественный футболист с невероятной техникой». Защитник «Акрона» Эшковал о хавбеке

Родригу Эшковал высказался об игре хавбека «Спартака» Жедсона Фернандеша.

«Я пересекался с Жедсоном, мы играли вместе с ним за «Бенфику». Это правда очень качественный футболист. «Спартаку» очень повезло с Жедсоном. Думаю, все уже успели убедиться в этом по его первым матчам за «Спартак».

Фернандеш — это игрок, который заточен на обострение, он всегда старается создавать моменты у ворот соперника. Плюс он отлично заполняет свободное пространство на поле, ищет зоны, чтобы получить мяч и продолжить атаку. К тому же у него невероятная техника», — сказал защитник «Акрона».