Президент Португалии посмертно наградил Жоту и Жорже Кошту Орденом заслуг

Диогу Жота и Жорже Кошта посмертно получили государственные награды в Португалии.

Президент страны Марселу Ребелу де Соуза присвоил экс-футболистам звание командора Ордена заслуг. Награды были переданы их ближайшим родственникам, сообщили в Португальской футбольной федерации.

Премьер-министр страны Луиш Монтенегру наградил Жоту и Кошту почетным знаком «За спортивные заслуги».

Форвард «Ливерпуля » Диогу Жота и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля. Бывший защитник «Порту» Жорже Кошта умер от сердечного приступа 5 августа.

Премьер Португалии Монтенегру о Жоте и Жорже Коште: «Они представляли народ, который завоевывал миры и продолжает делать это сегодня – в других отношениях»