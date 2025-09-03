Премьер Португалии Монтенегру о Жоте и Жорже Коште: «Они представляли народ, который завоевывал миры и продолжает делать это сегодня – в других отношениях»

Луиш Монтенегру назвал португальцев народом, который завоевывал миры.

Премьер-министр Португалии выступил на церемонии в честь Диогу Жоты и Жорже Кошты, посмертно награжденных почетным знаком «За спортивные заслуги» и удостоенных звания заслуженных спортсменов Португалии.

«Они были олицетворением совершенства, стойкости, смирения, самопожертвования и командного духа. Они всегда представляли не только себя, но и целый народ. Народ, который завоевывал миры и продолжает завоевывать мир сегодня, уже в других отношениях», – сказал Монтенегру.

Форвард «Ливерпуля » Диогу Жота и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля. Бывший защитник «Порту» Жорже Кошта умер от сердечного приступа 5 августа.