Анчелотти против отстранения Израиля: «Спорт помогает решать критические ситуации, история это подтверждает. Матч с Италией должен состояться»
Карло Анчелотти высказался против отстранения Израиля от международных турниров.
Ранее президент Итальянской ассоциации тренеров Ренцо Уливьери предложил не допускать Израиль до футбольных соревнований из-за событий в секторе Газа. Анчелотти попросили прокомментировать данную позицию.
«Я не согласен. Этот важный вопрос должен решаться политически, но спорт очень хорошо помогает разрешать и преодолевать некоторых критические ситуации.
История это подтверждает, достаточно заглянуть в альманахи.
Матч Италии и Израиля должен состояться», – сказал главный тренер сборной Бразилии.
Сборная Израиля сыграет с Италией в отборочном матче на ЧМ-2026. Игра пройдет 8 сентября.
Увольнять ли Семака?25620 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ilGiornale
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости