Анчелотти против отстранения Израиля: «Спорт помогает решать критические ситуации, история это подтверждает. Матч с Италией должен состояться»

Карло Анчелотти высказался против отстранения Израиля от международных турниров.

Ранее президент Итальянской ассоциации тренеров Ренцо Уливьери предложил не допускать Израиль до футбольных соревнований из-за событий в секторе Газа. Анчелотти попросили прокомментировать данную позицию.

«Я не согласен. Этот важный вопрос должен решаться политически, но спорт очень хорошо помогает разрешать и преодолевать некоторых критические ситуации.

История это подтверждает, достаточно заглянуть в альманахи.

Матч Италии и Израиля должен состояться», – сказал главный тренер сборной Бразилии .

Сборная Израиля сыграет с Италией в отборочном матче на ЧМ-2026 . Игра пройдет 8 сентября.