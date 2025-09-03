Угаров о легионерах «Зенита»: «От них один вред и затраты. Трансфер за 35 млн евро в нынешней ситуации – безобразие. Сейчас берут только сбитых летчиков, пользы они не несут»

Денис Угаров раскритиковал трансферы легионеров в «Зенит».

Ранее экс-нападающий сборной России Федор Смолов заявил : «Жерсон начал ныть и выказывать недовольство уже на второй день. Энрике – чудак 35 млн стоит, должен один возить всех, но пока что так не выглядит».

«Федя абсолютно правильно сказал. В нынешней ситуации покупать футболиста за 35 млн евро – безобразие. Что это такое? У нас же не Саудовская Аравия, деньги достаются не так просто. Сейчас нужно сделать потолок трансферов и выше 5 млн евро никого не покупать.

Сейчас покупают только сбитых летчиков, никакой пользы они не несут. От легионеров в настоящее время один вред и затраты. Этого Энрике потом даже не продадут дороже, максимум за 15 млн евро. За 35 млн евро Луис Энрике должен вести команду вперед, а не назад», – сказал бывший футболист «Зенита » Денис Угаров .