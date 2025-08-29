Агбонлахор о Шешко против «Гримсби»: «Ваш звездный форвард был десятым в очереди на пенальти – он трус. Многие игроки «МЮ» трусы, и тренер тоже»

Габриэль Агбонлахор назвал игроков и тренера «МЮ» трусами.

Манкунианцы в среду потерпели поражение по пенальти от «Гримсби » из четвертого дивизиона Англии и выбыли из Кубка английской лиги.

«В «Гримсби» знают, что они мягкотелые. Неважно, что их название – «Манчестер Юнайтед», тренер «Гримсби» сказал перед матчем: «Да, у них очень хорошие игроки, но все равно 11 против 11».

Но «Манчестер Юнайтед» мягок от начала до конца. Руководство, тренерский штаб, вратарь – он даже мяч поймать не может. А еще – звездный нападающий [Шешко] был десятым в очереди на исполнение пенальти. Как ваш звездный форвард может позволить всем защитникам пробить раньше него? Это многое говорит о его характере.

А потом он подходит и забивает. Для меня это тоже показатель того, что он трус. Многие из этих игроков – трусы, я не употребляю это слово просто так, потому что нет ничего хуже для мужчины, чем услышать, что он трус. Но многие игроки «Манчестер Юнайтед » – трусы. И тренер тоже», – заявил бывший нападающий «Астон Виллы».