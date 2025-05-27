Антони заплакал, говоря о периоде в «МЮ»: «Не ел целыми днями, не было сил поиграть с сыном. Я не чувствовал желания играть в футбол»
По ходу этого сезона бразилец перешел в «Бетис» на правах аренды, в котором забил 5 голов и сделал 2 передачи в 17 матчах Ла Лиги.
«Переход в «Бетис» многое изменил, потому что мне нужно было найти себя из-за всего того, через что я прошел в личной жизни.
Я пытался что-то сделать, но ничего не получалось. Я не был счастлив, не чувствовал желания играть в футбол, и мне нужно было найти себя и снова стать счастливым, потому что играть в футбол – это, что я всегда любил.
Я пережил трудные времена в «Манчестер Юнайтед», когда больше не чувствовал этого удовольствия. Я даже говорил своему брату, что больше не могу этого выносить.
Мой брат сказал мне, чтобы я потерпел еще немного, что все изменится. Это даже расстроило меня, потому что для меня это были очень тяжелые дни.
Только я знаю, как это было – я находился дома, не имея даже сил поиграть с сыном, не есть целыми днями, сидеть в своей комнате взаперти. Это было очень сложно.
Но, слава Богу, с помощью моей семьи и, главным образом, с помощью Бога, мне удалось справиться, и сейчас я очень счастлив», – сказал Антони, не сдержав слез в ходе интервью TNT Sports Brazil.