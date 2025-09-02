Антони заплакал на презентации в «Бетисе»: «Только моя семья знает, как тяжело мне было в «МЮ». Любовь важна для меня, и за деньги ее не купить»

Антони не сдержал слез на презентации в «Бетисе» после трансфера из «МЮ».

В последний день трансферного окна бразильский вингер перешел в «Бетис» за 22+3 млн евро.

«Севилья красивее Манчестера. Наконец-то я здесь. Я провел больше 40 дней в отеле, было очень тяжело. Но все знали, что я хочу вернуться в «Бетис». Было очень тяжело, но теперь я здесь.

Не могу дождаться, когда снова надену форму «Бетиса». Могу только поблагодарить всех, кто сделал это возможным.

Любовь очень важна для меня, и за деньги ее не купить. Я ждал до последнего дня, чтобы вернуться в «Бетис». Я счастлив в городе и в клубе, который люблю.

Только моя семья знает, как тяжело мне было в «МЮ». Я тренировался отдельно от остальных. Но я знал, что этот невероятный момент приближается. Конечно, я боялся, что этого не произойдет, но я ждал, потому что очень верил», – сказал Антони.

Бразилец заплакал, когда говорил о периоде в «Манчестер Юнайтед ».

Фото: as.com

Антони заплакал, говоря о периоде в «МЮ»: «Не ел целыми днями, не было сил поиграть с сыном. Я не чувствовал желания заниматься футболом»

Антони заплакал после выхода «Бетиса» в финал Лиги конференций: «Я пережил очень трудные времена. Сейчас все изменилось, я счастлив»

Антони вырвался в «Бетис». Чуть не сорвал сделку, но все-таки уехал из «МЮ»!