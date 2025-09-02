«Бавария» предлагала «МЮ» 30 млн евро за Антони в последний день трансферного окна. Вингер отказал мюнхенцам (El Desmarque)

Антони отказал «Баварии» перед трансфером в «Бетис».

Вчера 25-летний вингер перешел в испанскую команду из «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что испанцы гарантированно заплатят 22 миллиона евро, еще 3 млн могут быть выплачены в виде бонусов.

По информации El Desmarque, в последний день трансферного окна «Бавария » предложила «Манчестер Юнайтед » 30 миллионов евро за игрока. Самому Антони мюнхенцы предложили контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год.

Футболист отказался от перехода в команду Бундеслиги, поскольку не хотел нарушать данное «Бетису» обещание. Отмечается, что изначально испанский клуб рассматривал только аренду вингера, но в итоге принял требования «Манчестер Юнайтед» о полноценном трансфере.

