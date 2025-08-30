У «Ахмата» 3 победы, 2 ничьих и поражение при Черчесове. Дальше – игра с «Локомотивом»

«Ахмат» проиграл лишь один из шести матчей при Станиславе Черчесове.

Сегодня команда из Грозного сыграла вничью с «Ростовом » в 7-м туре Мир РПЛ – 1:1.

После назначения Черчесова на пост главного тренера «Ахмат» провел 6 матчей, в которых одержал 3 победы, дважды сыграл вничью и потерпел 1 поражение.

13 сентября «Ахмат » примет «Локомотив».