У «Ахмата» 3 победы, 2 ничьих и поражение при Черчесове. Дальше – игра с «Локомотивом»
«Ахмат» проиграл лишь один из шести матчей при Станиславе Черчесове.
Сегодня команда из Грозного сыграла вничью с «Ростовом» в 7-м туре Мир РПЛ – 1:1.
После назначения Черчесова на пост главного тренера «Ахмат» провел 6 матчей, в которых одержал 3 победы, дважды сыграл вничью и потерпел 1 поражение.
13 сентября «Ахмат» примет «Локомотив».
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости