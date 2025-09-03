Кунде о «Золотом мяче»: «Его заслужили и Ямаль, и Дембеле – оба провели выдающийся сезон с трофеями. Я не голосую – пусть победит сильнейший»
Жюль Кунде считает, что и Усман Дембеле, и Ламин Ямаль достойны «Золотого мяча».
«Я уже говорил это и повторю еще раз. Его заслуживают оба. Они провели выдающийся сезон, к тому же с трофеями. Непросто [выбрать], будучи партнером по команде обоих.
Я не из тех, кто голосует, есть аргументы в пользу обоих. Я счастлив играть с Ламином, видеть, как он помогает нам. Усман, можно сказать, достиг пика и показывает свой лучший футбол, судя по статистике. Пусть победит сильнейший», – сказал защитник «Барселоны» и сборной Франции.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 22 сентября.
