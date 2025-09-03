Жюль Кунде считает, что и Усман Дембеле, и Ламин Ямаль достойны «Золотого мяча».

«Я уже говорил это и повторю еще раз. Его заслуживают оба. Они провели выдающийся сезон, к тому же с трофеями. Непросто [выбрать], будучи партнером по команде обоих.

Я не из тех, кто голосует, есть аргументы в пользу обоих. Я счастлив играть с Ламином , видеть, как он помогает нам. Усман, можно сказать, достиг пика и показывает свой лучший футбол, судя по статистике. Пусть победит сильнейший», – сказал защитник «Барселоны» и сборной Франции.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 22 сентября.