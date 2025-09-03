Колосков о словах Чеферина про бан России: «Это хороший знак для наших команд, но, если бы решал он один, нас бы не отстранили. Есть исполком, МОК, политики недружественных государств»
Вячеслав Колосков назвал хорошим знаком последние реплики Александера Чеферина.
Президент УЕФА высказался против отстранения стран от международных турниров: «Сейчас российские спортсмены отстранены, по моим подсчетам, три с половиной года. Прекратились ли действия на Украине? Нет».
«Он не первый раз об этом говорит. Это никакая не новость, не сенсация. Чеферин всегда был на нашей стороне и против политического мотива в отстранении наших сборных и клубов. Поэтому это приятно, конечно, осознавать, что глава УЕФА поддерживает нас.
Но дело ведь не в нем. Если бы он один решал, нас бы не отстранили. Там есть исполком, МОК, политики разных недружественных государств. Поэтому будем считать, что это хороший знак для наших сборных команд и клубов», – сказал почетный президент РФС.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
