Вице-президент РФС Соловьев о возвращении России: «На уровне УЕФА общение становится более человеческим, конструктивным. Вот это внушает оптимизм, а не геополитика»
Вице-президент РФС оценил перспективы возвращения России в международный футбол.
«Честно говоря, я не умею размышлять категориями «верю – не верю» и «надеюсь – не надеюсь». Жизнь научила тому, что ты сегодня надеешься на что-то, а завтра появляется какой-то «черный лебедь», который полностью меняет всю картину.
Но я вижу отношение международных федераций в целом, оно становится лучше. Вот это внушает оптимизм, а не геополитика. Люди потихонечку начинают более позитивно и конструктивно общаться. Есть люди на уровне того же УЕФА, и когда мы к ним приезжаем, общение становится более конструктивным, более человеческим», – сказал Денис Соловьев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Odds
