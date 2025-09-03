Симон о матчах Ла Лиги в США: «Я не сторонник переноса национальных турниров за границу. Футбол принадлежит нашим болельщикам – мы лишаем их возможности наслаждаться игрой своей команды»
Унаи Симон выступил против проведения национальных турниров за границей.
Ранее стало известно, что Ла Лига ведет переговоры о проведении в декабре матча 17-го тура «Вильярреал» – «Барселона» в Майами на «Хард Рок Стэдиум». Королевская испанская футбольная федерация одобрила эту идею и направила запрос в УЕФА – решение будет принято на исполкоме 11 сентября.
«Я не сторонник ни Суперкубка в Саудовской Аравии, ни чего-либо еще, что напоминает перенос национальных соревнований за пределы страны.
Футбол принадлежит нашим болельщикам, местным жителям, мы лишаем их возможности наслаждаться игрой своей команды», – сказал вратарь «Атлетика» и сборной Испании.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
