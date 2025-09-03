Симон о матчах Ла Лиги в США: «Я не сторонник переноса национальных турниров за границу. Футбол принадлежит нашим болельщикам – мы лишаем их возможности наслаждаться игрой своей команды»

Унаи Симон выступил против проведения национальных турниров за границей.

Ранее стало известно , что Ла Лига ведет переговоры о проведении в декабре матча 17-го тура «Вильярреал » – «Барселона » в Майами на «Хард Рок Стэдиум». Королевская испанская футбольная федерация одобрила эту идею и направила запрос в УЕФА – решение будет принято на исполкоме 11 сентября.

«Я не сторонник ни Суперкубка в Саудовской Аравии, ни чего-либо еще, что напоминает перенос национальных соревнований за пределы страны.

Футбол принадлежит нашим болельщикам, местным жителям, мы лишаем их возможности наслаждаться игрой своей команды», – сказал вратарь «Атлетика » и сборной Испании.