Симон о вандализме фанатов «Атлетика» в отношении Уильямса: «Это бараны, а не болельщики. Не представлял Нико вне клуба»

Унаи Симон раскритиковал поведение фанатов «Атлтика» в отношении Нико Уильямса.

Минувшим летом Уильямс продлил контракт с клубом из Бильбао до 2035 года, несмотря на интерес со стороны «Барселоны». На фоне слухов болельщики «Атлетика» испортили мурал с изображением вингера, а также разбили стекло в его машине.

«Я не представлял его вне «Атлетика». В прошлом году уже было слишком много разговоров, и своим продлением он показал, что хочет остаться.

[Поступать так] – это не значит быть фанатом «Атлетика», это значит быть бараном», – сказал вратарь «Атлетика» и сборной Испании .