  • УЕФА примет решение по возможному переносу матча «Барсы» и «Вильярреала» в Майами 11 сентября. Юристы работают над регламентом проведения игр национальных лиг за границей (As)
УЕФА примет решение по возможному переносу матча «Барсы» и «Вильярреала» в Майами 11 сентября. Юристы работают над регламентом проведения игр национальных лиг за границей (As)

УЕФА рассмотрит вопрос о проведении матча Ла Лиги в США в сентябре.

Ранее сообщалось, что Королевская испанская футбольная федерация направила запрос в УЕФА по поводу проведения матча «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами 20 декабря.

По информации As, УЕФА рассматривает запрос RFEF – окончательное решение будет принято на исполкоме в Тиране 11 сентября и будет передано в ФИФА. В настоящее время юристы УЕФА работают над правовой основой проведения матчей национальных лиг за рубежом – обсуждается допустимое количество таких игр, время их проведения, расстояние и степень влияния на турнир.

Отмечается, что руководящий орган европейского футбола обеспокоен тем, что проведение матчей за границей может «подорвать дух национальных первенств». Кроме того, против проведения матчей чемпионатов за пределами континента выступила Ассоциация футбольных болельщиков Европы. Также УЕФА получил сообщение от клубов Ла Лиги, выступающих против проведения матча в США.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
