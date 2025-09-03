Кирилл Глебов об общении с игроками «Краснодара»: «Уже все остыло, неправильно переносить вещи из клуба в сборную. Здесь мы все друзья»

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов высказался об атмосфере в сборной России.

— Что думаете о соперниках сборной?

— И сборная Иордании, и сборная Катара — качественные команды, показывающие хороший футбол. Но важен наш футбол, чтобы не зависеть от соперника, нужно показывать свое мастерство на полную. У сборной Иордании больше разобрали тактические вещи: как играют, прессингуют. Но будем отталкиваться от своей игры.

— С Черниковым не было общения после огненного матча ЦСКА — «Краснодар»?

— Уже все остыло. Есть результат, игра закончена, неправильно переносить вещи из клуба в сборную. Здесь мы все друзья, все нормально, — сказал Глебов .