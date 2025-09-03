Кечинов не видит лидера в «Спартаке»: «А он в коллективе нужен. В наше время Пятницкий, Горлукович своим примером вели за собой молодежь»
Валерий Кечинов не видит лидера в нынешнем составе «Спартака».
— Из нынешнего состава кто попал бы в основу Олега Романцева?
— Футбол изменился, поэтому не буду делать такие сравнения.
— Кто лидер в «Спартаке», которым в недавнем времени были Глушаков или Джикия?
— Такого человека в команде не вижу. А он в коллективе нужен. В наше время лидеров было много, например, Пятницкий, Горлукович, своим примером вели за собой молодежь, — сказал экс-форвард «Спартака».
После 7 туров красно-белые занимают в РПЛ 6-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
