Кечинов не видит лидера в «Спартаке»: «А он в коллективе нужен. В наше время Пятницкий, Горлукович своим примером вели за собой молодежь»

Валерий Кечинов не видит лидера в нынешнем составе «Спартака».

— Из нынешнего состава кто попал бы в основу Олега Романцева?

— Футбол изменился, поэтому не буду делать такие сравнения.

— Кто лидер в «Спартаке», которым в недавнем времени были Глушаков или Джикия?

— Такого человека в команде не вижу. А он в коллективе нужен. В наше время лидеров было много, например, Пятницкий , Горлукович , своим примером вели за собой молодежь, — сказал экс-форвард «Спартака».

После 7 туров красно-белые занимают в РПЛ 6-е место.