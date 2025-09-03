Сафонов о задаче на сезон: «Сыграть следующий матч. Хочу, чтобы в «ПСЖ» на меня рассчитывали, но надо доказывать игрой»

Матвей Сафонов рассказал о своей задаче в «ПСЖ» в текущем сезоне.

— Какая у вас задача на сезон?

— Не ставлю ее перед собой. Какая разница? Моя задача — сыграть следующий матч. Только так нужно думать. Не надо загадывать — 15 матчей провести, 20... Это бессмысленно. Хочу, чтобы на меня рассчитывали, но надо доказывать игрой.

— Обсуждали с Энрике вратарскую позицию или ваше игровое время?

— Чтобы я уговорил тренера чаще меня ставить? Не я должен это делать. Я могу только в тренировочном процессе доказывать.

— Как в «ПСЖ» определяется, кто и когда играет?

— Ни с кем не разговаривают. Называют состав, и все, – сказал вратарь «ПСЖ».