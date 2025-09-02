  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Медведев о бразильцах в «Зените»: «Мы выбирали футболистов не по паспорту, а по качеству, и дальше так же будет. В Европе больше всего игроков из Бразилии – вот и ответ»
8

Медведев о бразильцах в «Зените»: «Мы выбирали футболистов не по паспорту, а по качеству, и дальше так же будет. В Европе больше всего игроков из Бразилии – вот и ответ»

Александр Медведев высказался о большом количестве бразильцев в «Зените».

Ранее Константин Зырянов стал председателем правления «Зенита». Медведев, занимавший эту должность, будет его советником.

– Почему в свое время вы сделали ставку на приглашение игроков из Бразилии?

– Мы выбирали футболистов не по паспорту, а по качеству. И дальше так же будет.

– Но все же бразильцев было подавляющее большинство.

– А вы посмотрите на другие чемпионаты. Из какой страны больше всего игроков в Европе? Из Бразилии. Вот и ответ, – сказал Медведев, работающий в «Зените» с февраля 2019 года.

Сейчас за «Зенит» выступают семеро бразильцев – Луис Энрике, Педро, Жерсон, Вендел, Дуглас Сантос, Нино Мота и Густаво Мантуан.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги36647 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Фонтанка»
logoАлександр Медведев
logoЗенит
logoвысшая лига Бразилия
logoЖерсон
logoГуставо Мантуан
logoНино Мота
logoЛуис Энрике Андре
logoПедро дос Сантос
logoДуглас Сантос
logoВендел
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Малком, Клаудиньо, Глушенков». Медведев про свои топ-трансферы в «Зените»
9вчера, 19:32
Медведев об избрании Зырянова председателем правления «Зенита»: «Гайдар в 16 лет полком командовал без всякого военного образования. Константин справится со всеми вызовами, уверен»
32вчера, 14:46
Медведев об уходе с поста председателя правления «Зенита»: «У нас есть справедливый принцип – выигрывают игроки и тренеры, проигрывает руководство. Потребовалась встряска»
15вчера, 13:17
Медведев об интервью Клаудиньо: «Очередной пример, когда слова переворачивают, чтобы сделать «жареное». Там прозвучало только то, что Россия исключена из европейского футбола»
35вчера, 12:35
Главные новости
Слуцкий о словах Дзюбы про слабый состав «Акрона»: «Его использовали, это провокация. Когда Артем это говорит, почему-то он не думает, что могут взять нападающего сильнее, чем он»
1738 минут назад
Михаил Шуфутинский исполнит песню «3 сентября» после матча России и Иордании
55сегодня, 09:15
Глебов о Челябинске: «Не представляю, как там покрасить волосы в красный или в белый, одеться в розовое. К тебе подойдут на улице и скажут: «Что за дела? Ты неадекватный?»
75сегодня, 09:06
Агент Игнатьева: «В России нет форвардов, превосходящих Ивана по качествам и уровню! Пока он не смог реализовать свой талант в должной степени – вопрос психологии»
30сегодня, 09:04
Захарова о ситуации Забарного и Сафонова в «ПСЖ»: «Украинизация разрушает спорт, наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества. Это надоело всем»
39сегодня, 08:56
Слуцкий о Станковиче: «Он делает ставку на селекцию, эмоции, но не тактику – системной игры у «Спартака» не будет. Это может привести к высоким местам, но не к чемпионству»
52сегодня, 08:54
Министр просвещения Кравцов о перечне книг для футболистов: «Это правильно, чтобы могли переключиться, отдохнуть, но не должно быть принудительной мерой. Стоит и фильмы добавить, может»
55сегодня, 08:43
Фердинанд об «МЮ»: «Если из-за Санчо, Рэшфорда, Антони, Гарначо и других придется потерять деньги, все равно – избавьтесь от них. Не стоит переживать о финансах, команда превыше всего»
12сегодня, 08:25
«Спартак» согласовал трансферы двух центральных защитников – Джику и Ву (Иван Карпов)
99сегодня, 07:14
Чеферин о бане России: «Я не сторонник запрета. Что может спортсмен сказать своему правительству, чтобы остановить боевые действия? Это очень тяжело»
132сегодня, 06:39
Ко всем новостям
Последние новости
Невеш сделал татуировку, изображающую его объятия с Жотой: «Диогу очень особенный человек для меня. Эти детали напоминают мне о нем и о моих достижениях и трудностях»
213 минут назадФото
Фермин опроверг конфликт с Гави: «Я дружу с ним с 12 лет, он мне как брат. Люди постоянно строят догадки, но мы по-прежнему друзья»
115 минут назад
Слуцкий сфотографировался с рисунком стримера Мэддисона. На нем изображена схема игры «Динамо» при Карпине
415 минут назадФото
Министр просвещения Кравцов о «Спартаке»: «Станковича нужно оставлять, частая смена тренеров ни к чему хорошему не приведет. Были обидные проигрыши, но команда собралась и показывает хорошую игру»
627 минут назад
Валуев о национальном виде спорта России: «Футбол все равно номер один. Больше всего людей не только вовлечены, но и занимаются им»
235 минут назад
Симон о матчах Ла Лиги в США: «Я не сторонник переноса национальных турниров за границу. Футбол принадлежит нашим болельщикам – мы лишаем их возможности наслаждаться игрой своей команды»
349 минут назад
Колосков о словах Чеферина про бан России: «Это хороший знак для наших команд, но, если бы решал он один, нас бы не отстранили. Есть исполком, МОК, политики недружественных государств»
252 минуты назад
Премьер Португалии Монтенегру о Жоте и Жорже Коште: «Они представляли народ, который завоевывал миры и продолжает делать это сегодня – в других отношениях»
4сегодня, 08:42
Александр Бубнов о Мэддисоне, критиковавшем «Динамо»: «Да пошел он куда подальше»
6сегодня, 08:39
«Тоттенхэм» показал третий комплект формы на сезон – желтый в ретростиле и со старой эмблемой
6сегодня, 08:35Фото