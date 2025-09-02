Медведев о бразильцах в «Зените»: «Мы выбирали футболистов не по паспорту, а по качеству, и дальше так же будет. В Европе больше всего игроков из Бразилии – вот и ответ»
Александр Медведев высказался о большом количестве бразильцев в «Зените».
Ранее Константин Зырянов стал председателем правления «Зенита». Медведев, занимавший эту должность, будет его советником.
– Почему в свое время вы сделали ставку на приглашение игроков из Бразилии?
– Мы выбирали футболистов не по паспорту, а по качеству. И дальше так же будет.
– Но все же бразильцев было подавляющее большинство.
– А вы посмотрите на другие чемпионаты. Из какой страны больше всего игроков в Европе? Из Бразилии. Вот и ответ, – сказал Медведев, работающий в «Зените» с февраля 2019 года.
Сейчас за «Зенит» выступают семеро бразильцев – Луис Энрике, Педро, Жерсон, Вендел, Дуглас Сантос, Нино Мота и Густаво Мантуан.
Да
Нет
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Фонтанка»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости