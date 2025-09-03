«ВАР в РПЛ — стрем». Пальцев о видеоповторах

Валентин Пальцев негативно отозвался о ВАР в Мир РПЛ.

— Играть на искусственном газоне — норм или стрем?

— Норм.

— ВАР в нашей лиге — норм или стрем?

— Стрем.

— Гол праздновать танцем — норм или стрем?

— Норм.

— Играть в маске после травмы — норм или стрем?

— Норм.

— Яркие бутсы?

— Норм.

— Футболист в «Тик-токе» — норм или стрем?

— Норм.

— Залететь в караоке после матча — норм или стрем?

— Стрем.

— Футболист-блогер — норм или стрем?

— Ну, норм.

— Играть ночью в Playstation перед матчем — норм или стрем?

— Стрем, — сказал защитник махачкалинского «Динамо ».