«ВАР в РПЛ — стрем». Пальцев о видеоповторах
Валентин Пальцев негативно отозвался о ВАР в Мир РПЛ.
— Играть на искусственном газоне — норм или стрем?
— Норм.
— ВАР в нашей лиге — норм или стрем?
— Стрем.
— Гол праздновать танцем — норм или стрем?
— Норм.
— Играть в маске после травмы — норм или стрем?
— Норм.
— Яркие бутсы?
— Норм.
— Футболист в «Тик-токе» — норм или стрем?
— Норм.
— Залететь в караоке после матча — норм или стрем?
— Стрем.
— Футболист-блогер — норм или стрем?
— Ну, норм.
— Играть ночью в Playstation перед матчем — норм или стрем?
— Стрем, — сказал защитник махачкалинского «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал махачкалинского «Динамо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости