Вратарь «Динамо» Расулов мечтает о матче с «Реалом»: «Калмурза из «Кайрата» сыграл против них в Лиге чемпионов, так что все возможно. Не люблю тер Стегена, он за «Барсу» играет»

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов мечтает сыграть с «Реалом» в Лиге чемпионов.

— Кто на сегодня для вас лучший вратарь мира?

— Алиссон.

— А в плане игры ногами?

— Я, честно говоря, не люблю тер Стегена. Но, наверно, его выделю. И еще Эдерсон есть. Да и все, я думаю.

— Почему тер Стегена не любите?

— Он за «Барсу» играет. А я «Барсу» не люблю (улыбается).

— За «Реал» болеете?

— Да. Как о футболе узнал, так и начал за него болеть. Нравится Криштиану Роналду.

— Верите, что когда-нибудь сыграете против «Реала»? Есть такая мечта?

— Мечта есть, верю, что она исполнится. Калмурза, вратарь «Кайрата» 2007 года рождения, недавно сыграл против него в Лиге чемпионов. Так что все возможно. Думаю, он тоже об этом не мечтал год назад, – сказал 19-летний голкипер.

