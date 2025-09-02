Мануэль Аканджи: «Интер» – самый большой клуб Италии и один из лучших в мире. Надеюсь, мы выиграем в финале ЛЧ в этот раз»
Мануэль Аканджи назвал «Интер» самым большим клубом в Италии.
Миланский клуб арендовал 30-летнего Аканджи у «Манчестер Сити» за 2 миллиона евро с выкупом, который может стать обязательным, за 15 млн.
– Для меня «Интер» – самый большой клуб Италии и один из лучших в мире, он доказал это в последние годы. Мне было очень легко сделать этот выбор.
– Чего вы ожидаете от «Интера» в Европе?
– Очевидно, что «Интер» способен выйти в финал Лиги чемпионов. Надеюсь, мы сможем вернуться в финал и выиграть в этот раз («Интер проиграл два последних финала ЛЧ – 0:1 «Ман Сити» в 2023-м и 0:5 «ПСЖ» в 2025-м – Спортс’‘).
Я играл против «Интера» и надеюсь, что в этот раз будет черед «Интера» выиграть, и я буду частью этого, – заявил швейцарский защитник «нерадзурри» в интервью клубному телевидению.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Альфредо Педуллы
