Мануэль Аканджи: «Интер» – самый большой клуб Италии и один из лучших в мире. Надеюсь, мы выиграем в финале ЛЧ в этот раз»

Мануэль Аканджи назвал «Интер» самым большим клубом в Италии.

Миланский клуб арендовал 30-летнего Аканджи у «Манчестер Сити » за 2 миллиона евро с выкупом, который может стать обязательным, за 15 млн.

– Для меня «Интер» – самый большой клуб Италии и один из лучших в мире, он доказал это в последние годы. Мне было очень легко сделать этот выбор.

– Чего вы ожидаете от «Интера» в Европе?

– Очевидно, что «Интер » способен выйти в финал Лиги чемпионов . Надеюсь, мы сможем вернуться в финал и выиграть в этот раз («Интер проиграл два последних финала ЛЧ – 0:1 «Ман Сити» в 2023-м и 0:5 «ПСЖ» в 2025-м – Спортс’‘).

Я играл против «Интера» и надеюсь, что в этот раз будет черед «Интера» выиграть, и я буду частью этого, – заявил швейцарский защитник «нерадзурри» в интервью клубному телевидению.