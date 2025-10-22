  • Спортс
  Алонсо пришел в «раздевалку с множеством плохих привычек» и пытается изменить культуру в команде. Один из игроков «Реала» называл ситуацию в конце прошлого сезона «дурдомом»
21

Алонсо пришел в «раздевалку с множеством плохих привычек» и пытается изменить культуру в команде. Один из игроков «Реала» называл ситуацию в конце прошлого сезона «дурдомом»

Хаби Алонсо пытается изменить отношение игроков «Реала» к делу.

Как сообщил источник The Athletic, за сезон-2024/25 клуб прошел путь от «лучшей раздевалки» до той, где больше эгоизма и различных трений. И то, что сезон завершился без крупных трофеев, не помог исправить ситуацию.

Один из футболистов говорил изданию в мае: «Посмотрим, рискнет ли Хаби сунуться в этот дурдом».

Отмечается, что в итоге Алонсо пришел в «раздевалку с множеством плохих привычек». С тех пор тренер работает над созданием новой культуры, и среди его ключевых требований – пунктуальность и высокая интенсивность на тренировках.

«Раньше у них был тренер, который почти не участвовал в тренировочных занятиях, а теперь у них тренер, который похож на еще одного футболиста», – отметил человек из окружения игрока основной команды.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
