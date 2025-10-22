  • Спортс
  • Слот о Салахе вне старта с «Айнтрахтом»: «Непростое решение, но дело во всех игроках. Гравенберха нет, «Ливерпулю» пришлось перестроить полузащиту с учетом стиля соперника»
2

Слот о Салахе вне старта с «Айнтрахтом»: «Непростое решение, но дело во всех игроках. Гравенберха нет, «Ливерпулю» пришлось перестроить полузащиту с учетом стиля соперника»

Арне Слот высказался о решении оставить Мохаммеда Салаха в запасе.

«Ливерпуль» в гостях играет с «Айнтрахтом» (0:0, первый тайм) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Египетский форвард не попал в стартовый состав на игру.

«Первый ответ всегда – да [это было непростое решение]. Но дело также в Мо и всех моих игроках. Мне сложно выбирать состав каждый раз, потому что у меня так много хороших игроков. Именно поэтому я использую их.

Мне понравилось, как мы закончили игру с «Юнайтед», особенно во втором тайме. Создали много моментов.

Райан [Гравенберх] отсутствует, так что нам пришлось немного перестроить полузащиту, с точки зрения как обороны, так и нападения. Поэтому, учитывая обычный стиль игры «Айнтрахта», мы решили начать именно так.

Но, как всегда, у меня есть игроки, которые выходят в стартовом составе, и есть игроки, которые могут повлиять на игру, выйдя на замену. Сегодня это тоже так», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в интервью TNT Sports.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Дэйва Окопа
