«Интер» арендует Аканджи у «Ман Сити» за 2 млн евро с правом выкупа за 15 млн
Мануэль Аканджи переходит в «Интер».
Миланский клуб договорился с «Манчестер Сити» об аренде защитника за 2 млн евро с правом выкупа за 15 млн, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Выкуп может стать обязательным при определенных условиях, которых будет трудно достичь.
Аканджи уже дал согласие на переход в «Интер» и пройдет медосмотр в ближайшее время. Ранее сообщалось, что швейцарец не принял предложение «Милана».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
