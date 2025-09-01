«Интер» арендует Аканджи у «Ман Сити» за 2 млн евро с правом выкупа за 15 млн

Мануэль Аканджи переходит в «Интер».

Миланский клуб договорился с «Манчестер Сити» об аренде защитника за 2 млн евро с правом выкупа за 15 млн, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Выкуп может стать обязательным при определенных условиях, которых будет трудно достичь.

Аканджи уже дал согласие на переход в «Интер» и пройдет медосмотр в ближайшее время. Ранее сообщалось, что швейцарец не принял предложение «Милана».