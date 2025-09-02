«Интер» арендовал Аканджи у «Ман Сити». Выкуп за 15 млн евро может стать обязательным

Мануэль Аканджи перешел в «Интер» из «Манчестер Сити».

Итальянский клуб объявил об аренде 30-летнего защитника. В соглашении есть опция выкупа, которая станет обязательной при выполнении определенных условий.

Ранее сообщалось , что «Интер» заплатит 2 млн евро за аренду швейцарца, а выкуп обойдется в 15 млн.

Фото: x.com/Inter

Статистику Аканджи можно изучить здесь .