Пономарев о Яшине: «Его все время мучила болезнь желудка, он много курил и пил водку, просто чтобы заглушить боль. Лекарств в те времена не было, а врачи только зеленкой могли помазать»

Владмимир Пономарев рассказал, что Лев Яшин страдал болезнью желудка.

22 октября экс-голкиперу «Динамо» исполнилось бы 96 лет.

«С Яшиным мы познакомились еще в московском «Динамо » в 1959 году. Я молодой еще был, играл за дубль и учился в техникуме. Приходим в раздевалку, а я мыться не стал. Сразу одеваюсь, нужно было срочно в техникум бежать. Яшин мне говорит: «Володь, а ты чего не моешься?» С нами был еще Константин Крыжевский. И он такой: «Володька, а ты скажи, что не потел, потому что кости не потеют». Посмеялись немножко, и я побежал.

Его все время мучила болезнь желудка – гастрит или что-то еще, все время были боли в животе. Но он никогда об этом никому не говорил. Поэтому он много курил и пил водку – просто чтобы заглушить боль. В те времена лекарств никаких не было. Да и врачи с нами ездили… Могли только зеленкой помазать», – сказал бывший защитник сборной СССР .