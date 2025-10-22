Сборную Чехии временно возглавил 35-летний Кестль, входивший в штаб Гашека. Он будет готовить команду к отборочным матчам ЧМ в ноябре

Сборная Чехии назначила временного тренера после увольнения Ивана Гашека.

Футбольная ассоциация Чехии уволила Гашека, работавшего с национальной командой с января 2024 года, после поражения от сборной Фарерских островов в квалификации ЧМ-2026 (1:2).

В ноябрьских отборочных матчах к ЧМ-2026 сборной Чехии будет руководить 35-летний Ярослав Кестль, входивший в тренерский штаб Гашека.

В заключительных матчах группового этапа Чехия сыграет с Сан-Марино и Гибралтаром. Команда занимает 2-е место в группе отбора ЧМ, набрав 13 очков в 7 матчах. Отставание от Хорватии, у которой игра в запасе, составляет 3 балла.