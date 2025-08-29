«Милан» предложил «Ман Сити» 15 млн евро и бонусы за Аканджи
«Милан» сделал «Манчестер Сити» устное предложение о трансфере Мануэля Аканджи.
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что «россонери» готовы заплатить за защитника 15 млн евро и бонусы. В переговорах между клубами никаких проблем не ожидается, «горожане» отпустят футболиста.
«Милан» общается с представителями 30-летнего швейцарца – как и «Тоттенхэм».
В прошлом сезоне Аканджи провел 26 матчей в АПЛ. Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
