«Милан» предложил «Ман Сити» 15 млн евро и бонусы за Аканджи

«Милан» сделал «Манчестер Сити» устное предложение о трансфере Мануэля Аканджи.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что «россонери» готовы заплатить за защитника 15 млн евро и бонусы. В переговорах между клубами никаких проблем не ожидается, «горожане» отпустят футболиста.

«Милан » общается с представителями 30-летнего швейцарца – как и «Тоттенхэм ».

В прошлом сезоне Аканджи провел 26 матчей в АПЛ . Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь .