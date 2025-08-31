Аканджи не принимает условия «Милана», защитник «Сити» хочет играть в ЛЧ. Фойт и Джо Гомес – альтернативы

Мануэль Аканджи не заинтересован в трансфере в «Милан».

Как передает инсайдер Фабрицио Романо , защитник «Ман Сити » не принимает текущее предложение «россонери» по контракту. Ранее сообщалось , что «Милан» предложил 15 млн евро за футболиста плюс бонусы.

Швейцарец хочет играть в команде, выступающей в Лиге чемпионов. По информации Джанлуки Ди Марцио, Аканджи предпочел бы остаться в АПЛ .

В качестве альтернативы «Милан » рассматривает Хуана Фойта из «Вильярреала » и Джо Гомеса из «Ливерпуля», запрос по которому уже направлен. Возможны и иные варианты под конец трансферного окна.