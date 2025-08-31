Аканджи не принимает условия «Милана», защитник «Сити» хочет играть в ЛЧ. Фойт и Джо Гомес – альтернативы
Мануэль Аканджи не заинтересован в трансфере в «Милан».
Как передает инсайдер Фабрицио Романо, защитник «Ман Сити» не принимает текущее предложение «россонери» по контракту. Ранее сообщалось, что «Милан» предложил 15 млн евро за футболиста плюс бонусы.
Швейцарец хочет играть в команде, выступающей в Лиге чемпионов. По информации Джанлуки Ди Марцио, Аканджи предпочел бы остаться в АПЛ.
В качестве альтернативы «Милан» рассматривает Хуана Фойта из «Вильярреала» и Джо Гомеса из «Ливерпуля», запрос по которому уже направлен. Возможны и иные варианты под конец трансферного окна.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
