  FA хочет оштрафовать Пакета на 150 000 фунтов за отказ от сотрудничества со следствием по делу о получении хавбеком «Вест Хэма» карточек
FA хочет оштрафовать Пакета на 150 000 фунтов за отказ от сотрудничества со следствием по делу о получении хавбеком «Вест Хэма» карточек

Лукас Пакета может быть оштрафован.

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» был оправдан по обвинению в намеренном получении желтых карточек, но признан виновным в отказе давать ответы и предоставлять информацию Футбольной ассоциации Англии.

Ожидается, что письменные обоснования решения будут опубликованы на этой неделе. Санкция еще не определена, но, согласно данным The Times, FA хочет оштрафовать бразильца примерно на 150 тысяч фунтов – приблизительный эквивалент его недельной зарплаты.

Считается, что бразилец следовал советам адвокатов, назначенных клубом, когда предоставлял или не предоставлял следствию запрашиваемую информацию. Также ожидается решение о том, должна ли FA покрыть судебные издержки Пакета, которые могут превысить 1 миллион фунтов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Times
Пакета оправдан по обвинению в ставках
1531 июля, 14:13
Пакета могут оправдать по обвинению в ставках (The Times)
1326 июля, 08:30
Суд по делу Пакета завершен, решение вынесут через 4-8 недель. Игроку «Вест Хэма» грозит пожизненный бан за преднамеренное получение карточек
144 июня, 12:32
