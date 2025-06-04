Суд по делу Пакета завершен, решение вынесут через 4-8 недель. Игроку «Вест Хэма» грозит пожизненный бан за преднамеренное получение карточек

Завершился суд над Лукасом Пакета по делу о намеренном получении карточек.

В мае 2024-го Футбольная ассоциация Англии (FA) официально обвинила игрока «Вест Хэма » в «незаконном влиянии на ход матчей».

Под подозрение попали четыре желтые карточки бразильца, полученные в матчах против «Лестера», «Астон Виллы», «Лидса» и «Борнмута» в период с ноября 2022-го по август 2023 года.

Сообщалось, что сам футболист, а также около 60 его друзей, знакомых и родственников сделали ставки на сумму от 7 до 400 фунтов на то, что Пакета получит желтые карточки в соответствующих матчах. Их общий выигрыш составил 100 тысяч фунтов.

В обвинении также содержатся два пункта, связанные с отказом в сотрудничестве со следствием. Пакета не признал себя виновным ни по одному из шести пунктов обвинения.

FA добивается пожизненной дисквалификации 27-летнего полузащитника сборной Бразилии , если его вина будет доказана.

Клуб недоволен тем, что решение будет вынесено только через 4-8 недель, а также опасается, что суд может определить вину на основании «баланса вероятностей», вместо того, чтобы соответствовать порогу уголовного наказания – быть убежденным «вне разумных сомнений».

Пакета продолжает выступать за «Вест Хэм». В минувшем сезоне он провел 33 матча в АПЛ, забил 4 гола и получил 10 желтых карточек.