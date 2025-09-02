Вратарь «Ман Сити» Ортега интересен «Трабзонспору»

Еще один вратарь «Манчестер Сити» может перейти в турецкий клуб.

Сегодня «Фенербахче» объявил о договоренности с «Ман Сити » о трансфере Эдерсона. В Турции 32-летний бразилец будет зарабатывать 11 миллионов евро в год.

По данным Флориана Плеттенберга, Штефан Ортега заинтересовал «Трабзонспор ». Голкипер «горожан» изучает этот вариант, но предложения еще не было.

Напомним, что в летнее трансферное окно «Сити» купил двух вратарей – Джеймса Траффорда из «Бернли» и Джанлуиджи Доннарумму из «ПСЖ».

