Исак о переходе в «Ливерпуль»: «Очень рад быть частью этой команды, этого клуба и всего, что он олицетворяет. Это был долгий путь, но я счастлив, что могу вернуться к работе»

Александер Исак высказался о переходе в «Ливерпуль».

Мерсисайдцы подписали 25-летнего нападающего, заплатив «Ньюкаслу» 125 миллионов фунтов.

«Я чувствую себя потрясающе. Это был долгий путь, но я очень рад быть частью этой команды, этого клуба и всего, что он олицетворяет. Я горжусь этим и с нетерпением жду возможности приступить к работе.

Я просто счастлив, что все закончилось и я могу вернуться к работе. Я с нетерпением жду встречи со своими партнерами по команде и болельщиками и возвращения на поле.

Я думаю, что могу многое сделать, я думаю, что мне есть что улучшить. Я нападающий, но я всегда хочу приносить команде как можно больше пользы, в основном забивать голы, но не только.

Я хочу выиграть все. Да, [вот так просто]», – сказал Исак.

Трансфер Исака в «Ливерпуль» за 125 млн фунтов стал самым дорогим в истории АПЛ, превзойдя 116 млн за переход Виртца