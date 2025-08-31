Матвей Сафонов: «Не играл за «ПСЖ» уже более трех месяцев. Неприятно осознавать этот факт, но стараюсь держать мысль, что многое – в моих руках»

Матвей Сафонов высказался об отсутствии игровой практики в «ПСЖ».

«После объявления состава на игру [с «Тулузой»] поймал себя на мысли, что не играл за клуб уже более трех месяцев (последняя игра была в финале кубка). Неприятно осознавать этот факт, но стараюсь держать в голове мысль, что многое – в моих руках.

Игра с «Тулузой» была интересной, и, как обычно, у меня были лучшие зрительские места, так что мне очень хорошо был виден прекрасный настрой команды на этот матч. Но при этом всем нам понятно, что два пропущенных мяча при счете 6:1 после 80‑й минуты — непозволительная роскошь для команды. Уверен, что эта ситуация — просто сигнал быть более внимательными в будущем.

Теперь меня ждет дорога в Москву. Я в предвкушении предстоящих игр, так как рассчитываю наконец‑то поиграть в футбол. Также буду рад увидеться с командой и пообщаться с теми, кого давно не видел.

Мой заключительный матч за сборную оставил несколько вопросов, которые хочется закрыть. Так что я не меньше вас жду своей следующей игры», – написал вратарь «ПСЖ » в телеграм-канале.