  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Челси» писал Деку в июле, что может заплатить за Фермина 40 млн евро, но спортдиректор «Барселоны» даже не стал отвечать на письмо. Других контактов между клубами не было
26

«Челси» писал Деку в июле, что может заплатить за Фермина 40 млн евро, но спортдиректор «Барселоны» даже не стал отвечать на письмо. Других контактов между клубами не было

«Барселона» не собиралась продавать Фермина Лопеса.

Marca сообщает, что чуть больше месяца назад спортивный директор «блауграны» Деку получил от «Челси» электронное письмо. Лондонцы писали, что могли бы заплатить за полузащитника 40 млн евро, но это было не официальное предложение.

Утверждается, что менеджер «Барселоны» счет такую сумму настолько нелепой, что даже не стал отвечать.

В дальнейшем агенты давали каталонскому клубу понять, что «Челси» сохраняет интерес к 22-летнему футболисту, но Деку настаивал на том, что без трансферного запроса со стороны Фермина отпускать его не станут. Лопес такого запроса не делал.

При этом лондонцы не собирались платить столько, сколько говорилось в различных сообщениях в СМИ (от 50 млн евро и выше). В клубе считали, что хавбек таких денег не стоит.

В свою очередь, «Барселона» тоже не устанавливала ценник на уровне 90 млн евро, потому что никаких контактов между клубами с момента электронного письма не было. В то же время и за 58 млн евро, о которых говорилось в прессе, она бы Фермина не продала, даже если бы тот попросил. Вряд ли каталонцы расстались бы с ним менее чем за 70 млн.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги36626 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoФермин Лопес
деньги
logoБарселона
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoДеку
logoЛа Лига
logoЧелси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Челси» решил не подписывать Фермина. Хавбек не покинет «Барсу» в это трансферное окно (The Athletic)
711 сентября, 12:09
«Челси» предложил «Барселоне» 40 млн евро за Фермина (Фабрицио Романо)
9730 августа, 15:43
Флик о возможном уходе Фермина из «Барсы»: «Я говорил с ним и убежден, что он останется. Но футболисты и те, кто их окружает, думают по-разному»
2130 августа, 10:24
Главные новости
Слуцкий сфотографировался с рисунком стримера Мэддисона. На нем изображена схема игры «Динамо» при Карпине
29 минут назадФото
Слуцкий о словах Дзюбы про слабый состав «Акрона»: «Его использовали, это провокация. Когда Артем это говорит, почему-то он не думает, что могут взять нападающего сильнее, чем он»
1432 минуты назад
Михаил Шуфутинский исполнит песню «3 сентября» после матча России и Иордании
51сегодня, 09:15
Глебов о Челябинске: «Не представляю, как там покрасить волосы в красный или в белый, одеться в розовое. К тебе подойдут на улице и скажут: «Что за дела? Ты неадекватный?»
75сегодня, 09:06
Агент Игнатьева: «В России нет форвардов, превосходящих Ивана по качествам и уровню! Пока он не смог реализовать свой талант в должной степени – вопрос психологии»
27сегодня, 09:04
Захарова о ситуации Забарного и Сафонова в «ПСЖ»: «Украинизация разрушает спорт, наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества. Это надоело всем»
36сегодня, 08:56
Слуцкий о Станковиче: «Он делает ставку на селекцию, эмоции, но не тактику – системной игры у «Спартака» не будет. Это может привести к высоким местам, но не к чемпионству»
51сегодня, 08:54
Министр просвещения Кравцов о перечне книг для футболистов: «Это правильно, чтобы могли переключиться, отдохнуть, но не должно быть принудительной мерой. Стоит и фильмы добавить, может»
54сегодня, 08:43
Фердинанд об «МЮ»: «Если из-за Санчо, Рэшфорда, Антони, Гарначо и других придется потерять деньги, все равно – избавьтесь от них. Не стоит переживать о финансах, команда превыше всего»
12сегодня, 08:25
«Спартак» согласовал трансферы двух центральных защитников – Джику и Ву (Иван Карпов)
97сегодня, 07:14
Ко всем новостям
Последние новости
Невеш сделал татуировку, изображающую его объятия с Жотой: «Диогу очень особенный человек для меня. Эти детали напоминают мне о нем и о моих достижениях и трудностях»
17 минут назадФото
Фермин опроверг конфликт с Гави: «Я дружу с ним с 12 лет, он мне как брат. Люди постоянно строят догадки, но мы по-прежнему друзья»
19 минут назад
Министр просвещения Кравцов о «Спартаке»: «Станковича нужно оставлять, частая смена тренеров ни к чему хорошему не приведет. Были обидные проигрыши, но команда собралась и показывает хорошую игру»
521 минуту назад
Валуев о национальном виде спорта России: «Футбол все равно номер один. Больше всего людей не только вовлечены, но и занимаются им»
129 минут назад
Симон о матчах Ла Лиги в США: «Я не сторонник переноса национальных турниров за границу. Футбол принадлежит нашим болельщикам – мы лишаем их возможности наслаждаться игрой своей команды»
343 минуты назад
Колосков о словах Чеферина про бан России: «Это хороший знак для наших команд, но, если бы решал он один, нас бы не отстранили. Есть исполком, МОК, политики недружественных государств»
246 минут назад
Премьер Португалии Монтенегру о Жоте и Жорже Коште: «Они представляли народ, который завоевывал миры и продолжает делать это сегодня – в других отношениях»
4сегодня, 08:42
Александр Бубнов о Мэддисоне, критиковавшем «Динамо»: «Да пошел он куда подальше»
6сегодня, 08:39
«Тоттенхэм» показал третий комплект формы на сезон – желтый в ретростиле и со старой эмблемой
6сегодня, 08:35Фото
Глава судей АПЛ об отмене гола «Фулхэма» : «Это было неправильно. Судьи слишком сосредоточились на контакте Муниза и Чалобы. Голы отменяются, только если это единственное, что можно сделать»
11сегодня, 08:18