«Челси» писал Деку в июле, что может заплатить за Фермина 40 млн евро, но спортдиректор «Барселоны» даже не стал отвечать на письмо. Других контактов между клубами не было

«Барселона» не собиралась продавать Фермина Лопеса.

Marca сообщает, что чуть больше месяца назад спортивный директор «блауграны» Деку получил от «Челси » электронное письмо. Лондонцы писали, что могли бы заплатить за полузащитника 40 млн евро, но это было не официальное предложение.

Утверждается, что менеджер «Барселоны» счет такую сумму настолько нелепой, что даже не стал отвечать.

В дальнейшем агенты давали каталонскому клубу понять, что «Челси» сохраняет интерес к 22-летнему футболисту, но Деку настаивал на том, что без трансферного запроса со стороны Фермина отпускать его не станут. Лопес такого запроса не делал.

При этом лондонцы не собирались платить столько, сколько говорилось в различных сообщениях в СМИ (от 50 млн евро и выше). В клубе считали, что хавбек таких денег не стоит.

В свою очередь, «Барселона » тоже не устанавливала ценник на уровне 90 млн евро, потому что никаких контактов между клубами с момента электронного письма не было. В то же время и за 58 млн евро, о которых говорилось в прессе, она бы Фермина не продала, даже если бы тот попросил. Вряд ли каталонцы расстались бы с ним менее чем за 70 млн.