Флик о возможном уходе Фермина из «Барсы»: «Я говорил с ним и убежден, что он останется. Но футболисты и те, кто их окружает, думают по-разному»
Ханси Флик прокомментировал слухи об уходе Фермина из «Барселоны».
Ранее сообщалось, что «Челси» ведет переговоры о трансфере атакующего полузащитника каталонцев.
«Фермин в команде. Я говорил с ним и убежден, что он останется. Но я не знаю, что произойдет. Он здесь, и я буду рад, когда трансферное окно закроется.
Я высказал ему свое мнение. Игроки и те, кто их окружает, думают по-разному.
Есть люди, которые, возможно, знают больше, но я рад, что Фермин играет за нас. Он может нам очень помочь», – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости