Флик о возможном уходе Фермина из «Барсы»: «Я говорил с ним и убежден, что он останется. Но футболисты и те, кто их окружает, думают по-разному»

Ханси Флик прокомментировал слухи об уходе Фермина из «Барселоны».

Ранее сообщалось, что «Челси » ведет переговоры о трансфере атакующего полузащитника каталонцев.

«Фермин в команде. Я говорил с ним и убежден, что он останется. Но я не знаю, что произойдет. Он здесь, и я буду рад, когда трансферное окно закроется.

Я высказал ему свое мнение. Игроки и те, кто их окружает, думают по-разному.

Есть люди, которые, возможно, знают больше, но я рад, что Фермин играет за нас. Он может нам очень помочь», – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик .