«Челси» решил не подписывать Фермина. Хавбек не покинет «Барсу» в это трансферное окно (The Athletic)

Фермин Лопес не перейдет в «Челси».

Лондонский клуб решил не подписывать полузащитника «Барселоны», несмотря на сделанное ранее предложение на сумму 40 миллионов евро. Сообщается, что на решение «Челси » повлияла договоренность с «Брайтоном» об аренде Факундо Буонанотте , подписание которого позволит увеличить глубину состава на позиции, где Фермин играет чаще всего.

Таким образом, ожидается, что Фермин не покинет «Барселону» в это трансферное окно. Каталонцы готовы выслушать предложения по хавбеку на фоне финансовых трудностей, но не настаивают на его уходе.