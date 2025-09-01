«Челси» решил не подписывать Фермина. Хавбек не покинет «Барсу» в это трансферное окно (The Athletic)
Фермин Лопес не перейдет в «Челси».
Лондонский клуб решил не подписывать полузащитника «Барселоны», несмотря на сделанное ранее предложение на сумму 40 миллионов евро. Сообщается, что на решение «Челси» повлияла договоренность с «Брайтоном» об аренде Факундо Буонанотте, подписание которого позволит увеличить глубину состава на позиции, где Фермин играет чаще всего.
Таким образом, ожидается, что Фермин не покинет «Барселону» в это трансферное окно. Каталонцы готовы выслушать предложения по хавбеку на фоне финансовых трудностей, но не настаивают на его уходе.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
