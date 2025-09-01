Агкацев и Кривцов не сыграют с Иорданией и Катаром из-за микроповреждений. Вратаря «Краснодара» заменит Ставер из «Рубина»
Станислав Агкацев и Никита Кривцов не сыграют с Иорданией и Катаром.
«Игроки «Краснодара» не помогут сборной из-за микроповреждений, полученных в матчах за клуб.
Агкацева заменит Евгений Ставер, который присоединится к сборной в понедельник вечером», – сообщила пресс-служба сборной России.
Национальная команда проведет BetBoom товарищеские матчи с Иорданией и Катаром 4 и 7 сентября.
Да
Нет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал сборной России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости