  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кечинов о пенальти за игру рукой в РПЛ: «В наше время смеялись над такими моментами, а сейчас ставят 11-метровый, удаляют игроков. Все изменилось в футболе»
6

Кечинов о пенальти за игру рукой в РПЛ: «В наше время смеялись над такими моментами, а сейчас ставят 11-метровый, удаляют игроков. Все изменилось в футболе»

Валерий Кечинов высказался о судействе в Мир РПЛ.

Арбитр Шафеев упустил нить игры, принимая спорные решения в других эпизодах?

– Если говорить об отмененном голе ЦСКА, то мяч не вышел за пределы поля, его нужно было засчитывать. Потому что после фола на Кордобе и атаки хозяев футболисты «Краснодара» завладели мячом, а после уже потеряли.

А пенальти в ворота «Краснодара» в концовке игры был (11‑метровый не был назначен)?

– У судей свои трактовки. По мне, рука у защитника была прижата. Но в других матчах за такие же эпизоды пенальти ставили. Я уже запутался в этих трактовках. В наше время смеялись над такими моментами, а сейчас ставят пенальти, удаляют игроков. Все изменилось в футболе, – сказал бывший полузащитник «Спартака». 

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги36619 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoВалерий Кечинов
logoКраснодар
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семшов об РПЛ: «У нас стал чемпионат пенальти – игроки ищут руки соперника, атакующие падают, несмотря на ВАР. Любой контакт, любое касание мяча рукой стали рассматривать как повод»
13вчера, 13:02
Радимов о судействе Шафеева в матче ЦСКА – «Краснодар»: «Фол на Кордобе в 1-м тайме, отмененный гол Кисляка – он взорвал это все. Чтобы такие матчи судить, надо в более простых показывать себя»
53вчера, 11:15
Газзаев об удалении Кордобы: «Желтая как минимум – недостойное поведение! Матч ЦСКА и «Краснодара» простой болельщик отсудил бы лучше, чем Шафеев с помощниками»
48вчера, 06:18
Главные новости
Слуцкий сфотографировался с рисунком стримера Мэддисона. На нем изображена схема игры «Динамо» при Карпине
27 минут назадФото
Слуцкий о словах Дзюбы про слабый состав «Акрона»: «Его использовали, это провокация. Когда Артем это говорит, почему-то он не думает, что могут взять нападающего сильнее, чем он»
1430 минут назад
Михаил Шуфутинский исполнит песню «3 сентября» после матча России и Иордании
4959 минут назад
Глебов о Челябинске: «Не представляю, как там покрасить волосы в красный или в белый, одеться в розовое. К тебе подойдут на улице и скажут: «Что за дела? Ты неадекватный?»
70сегодня, 09:06
Агент Игнатьева: «В России нет форвардов, превосходящих Ивана по качествам и уровню! Пока он не смог реализовать свой талант в должной степени – вопрос психологии»
27сегодня, 09:04
Захарова о ситуации Забарного и Сафонова в «ПСЖ»: «Украинизация разрушает спорт, наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества. Это надоело всем»
34сегодня, 08:56
Слуцкий о Станковиче: «Он делает ставку на селекцию, эмоции, но не тактику – системной игры у «Спартака» не будет. Это может привести к высоким местам, но не к чемпионству»
51сегодня, 08:54
Министр просвещения Кравцов о перечне книг для футболистов: «Это правильно, чтобы могли переключиться, отдохнуть, но не должно быть принудительной мерой. Стоит и фильмы добавить, может»
54сегодня, 08:43
Фердинанд об «МЮ»: «Если из-за Санчо, Рэшфорда, Антони, Гарначо и других придется потерять деньги, все равно – избавьтесь от них. Не стоит переживать о финансах, команда превыше всего»
12сегодня, 08:25
«Спартак» согласовал трансферы двух центральных защитников – Джику и Ву (Иван Карпов)
96сегодня, 07:14
Ко всем новостям
Последние новости
Невеш сделал татуировку, изображающую его объятия с Жотой: «Диогу очень особенный человек для меня. Эти детали напоминают мне о нем и о моих достижениях и трудностях»
5 минут назадФото
Фермин опроверг конфликт с Гави: «Я дружу с ним с 12 лет, он мне как брат. Люди постоянно строят догадки, но мы по-прежнему друзья»
17 минут назад
Министр просвещения Кравцов о «Спартаке»: «Станковича нужно оставлять, частая смена тренеров ни к чему хорошему не приведет. Были обидные проигрыши, но команда собралась и показывает хорошую игру»
519 минут назад
Валуев о национальном виде спорта России: «Футбол все равно номер один. Больше всего людей не только вовлечены, но и занимаются им»
127 минут назад
Симон о матчах Ла Лиги в США: «Я не сторонник переноса национальных турниров за границу. Футбол принадлежит нашим болельщикам – мы лишаем их возможности наслаждаться игрой своей команды»
341 минуту назад
Колосков о словах Чеферина про бан России: «Это хороший знак для наших команд, но, если бы решал он один, нас бы не отстранили. Есть исполком, МОК, политики недружественных государств»
244 минуты назад
Премьер Португалии Монтенегру о Жоте и Жорже Коште: «Они представляли народ, который завоевывал миры и продолжает делать это сегодня – в других отношениях»
4сегодня, 08:42
Александр Бубнов о Мэддисоне, критиковавшем «Динамо»: «Да пошел он куда подальше»
6сегодня, 08:39
«Тоттенхэм» показал третий комплект формы на сезон – желтый в ретростиле и со старой эмблемой
6сегодня, 08:35Фото
Глава судей АПЛ об отмене гола «Фулхэма» : «Это было неправильно. Судьи слишком сосредоточились на контакте Муниза и Чалобы. Голы отменяются, только если это единственное, что можно сделать»
11сегодня, 08:18