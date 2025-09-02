Кечинов о пенальти за игру рукой в РПЛ: «В наше время смеялись над такими моментами, а сейчас ставят 11-метровый, удаляют игроков. Все изменилось в футболе»

Валерий Кечинов высказался о судействе в Мир РПЛ.

– Арбитр Шафеев упустил нить игры, принимая спорные решения в других эпизодах?

– Если говорить об отмененном голе ЦСКА , то мяч не вышел за пределы поля, его нужно было засчитывать. Потому что после фола на Кордобе и атаки хозяев футболисты «Краснодара » завладели мячом, а после уже потеряли.

– А пенальти в ворота «Краснодара» в концовке игры был (11‑метровый не был назначен)?

– У судей свои трактовки. По мне, рука у защитника была прижата. Но в других матчах за такие же эпизоды пенальти ставили. Я уже запутался в этих трактовках. В наше время смеялись над такими моментами, а сейчас ставят пенальти, удаляют игроков. Все изменилось в футболе, – сказал бывший полузащитник «Спартака».