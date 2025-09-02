Семшов об РПЛ: «У нас стал чемпионат пенальти – игроки ищут руки соперника, атакующие падают, несмотря на ВАР. Любой контакт, любое касание мяча рукой стали рассматривать как повод»
Игорь Семшов недоволен частым назначением пенальти в Мир РПЛ.
«У нас стал чемпионат пенальти – игроки стали искать руки соперника, атакующие ищут контакт и падают, несмотря на ВАР. Потому что стали любой контакт, любое касание мяча рукой рассматривать как повод для пенальти.
У меня простой критерий – если ты играешь рукой, если мяч летит в створ – это пенальти. В иных случаях игрок не может убрать руку физиологически. Идет обычная борьба за мяч где-то на линии штрафной, мяч потом отлетает чуть не на угловой, но касается руки, которую игрок не может отстегнуть – какой это пенальти?» – сказал бывший игрок сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
